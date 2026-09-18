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Мировое обозрение

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Сухогрузы и танкер: Российские военные за неделю атаковали 16 судов с грузами ВСУ

Сухогрузы и танкер: Российские военные за неделю атаковали 16 судов с грузами ВСУ

Российские военные за минувшую неделю нанесли удары по шестнадцати судам, которые, по данным Минобороны РФ, работали в интересах Вооруженных сил Украины.

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