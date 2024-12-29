Как выбрать красную икру и не нарваться на подделку

«Культ» красной икры как обязательного угощения на новогоднем столе формировался через ощущение высокого уровня жизни, которое она давала, рассказывает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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