Итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в УТ МВД России по СКФО

В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с Общественными советами при линейных подразделениях подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
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