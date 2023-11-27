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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма лидирует в НБА по средней высоте точки, из которой совершает броски

Виктор Вембаньяма лидирует в НБА по средней высоте точки, из которой совершает броски

Представлена статистика лидеров сезона НБА по средней высоте точки, из которой совершаются броски. Данные приведены для баскетболистов, которые чаще всего в новом сезоне атакуют с дальней дистанции.

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