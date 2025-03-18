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Царьград

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Русским объяснили, как увеличить пенсию. Депутат Гаврилов оценил четыре способа

Русским объяснили, как увеличить пенсию. Депутат Гаврилов оценил четыре способа

Депутат Гаврилов рассказал, какими способами можно увеличить свою пенсию.Как оказалось, у жителей России имеется возможность увеличить свою пенсию.

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