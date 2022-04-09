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Европа за Украину ответила России дипломатической войной

Европа за Украину ответила России дипломатической войной

  Как Москве реагировать на массовые высылки сотрудников посольств? Сергей Аксенов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Материал комментируют: Евгений Колоско Игорь Никули Константин Блохин Дания высылает 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

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