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Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

После разговора президентов России и США над Европой и остатками Украины разнесся протяжный звук. Сначала показалось, что это воздушная тревога (действительно, сразу после окончания звонка на окраинах Киева, в Одессе, Днепропетровске и Запорожье продолжились пламенные приветы от российских ВКС), но в итоге выяснилось, что это стон коллективной евро-Ярославны.

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Комментарии
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Семен Демин
Никогда США не будут бомбить бандеровскую Украину и тем более Европу. Автор, осторожней на поворотах. Эк тебя понесло!
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20 час.
Татьяна Собколова
👍
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18 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Никогда не говори никогда.
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16 час.
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