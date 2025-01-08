Семье Влада Синилкина, который потерял две ноги и руку в ДТП в Рязанской области, подарили автомобиль

После аварии Влад продолжает активно заниматься плаванием среди детей с ограниченными возможностями.Семье Влада Синилкина, который потерял две ноги и руку в аварии в Скопинском районе, на Рождество подарили автомобиль.
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