Тото Вольф: Mercedes-AMG грозят серьёзные проблемы с бюджетом

LAT ImagesГлава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф заявил, что немецкий коллектив оказался в сложной ситуации после двух подряд аварий британца Джорджа Рассела, которые могут привести к перерасходу бюджета по итогам сезона 2024 года.
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