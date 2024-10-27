Тото Вольф: Mercedes-AMG грозят серьёзные проблемы с бюджетом

LAT ImagesГлава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф заявил, что немецкий коллектив оказался в сложной ситуации после двух подряд аварий британца Джорджа Рассела, которые могут привести к перерасходу бюджета по итогам сезона 2024 года.