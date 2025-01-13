Посол по специальным поручениям Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник обратил внимание на то, что бывший глава внешнеполитического ведомства киевского режима Дмитрий Кулеба не позволил собственному сыну подписать контракт и в составе Вооружённых сил и отправиться на линию боевого соприкосновения.
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