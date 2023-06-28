На смену Генри Кавиллу: кто сыграет нового Супермена

Это свершилось! Наконец-то стало известно, кто сменит Генри Кавилла в грядущем фильме Джеймса Ганна. Издание The Hollywood Reporter пишет, что роль Супермена досталась актеру Дэвиду Коренсвету, сыгравшему в сериалах «Политик», «Голливуд» и «Пэрл».