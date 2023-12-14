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Стоит ли смотреть «Ёлки 10». Честный обзор от MAXIM

Стоит ли смотреть «Ёлки 10». Честный обзор от MAXIM

«Ёлки 10» — как фальшивый оливье, который выглядит празднично, но не содержит алкоголя. фото: Кадр из кинофильма «Ёлки 10»Если для вас русское новогоднее кино — это Ад, то двадцать минут рекламы и трейлеров перед сеансом — чистилище.

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