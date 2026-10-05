Beyond recognition: What Taiwan and its allies are building

At the United Nations on Sept. 23, three countries that rarely steer global debate spoke about one of Asia's biggest geopolitical questions.
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