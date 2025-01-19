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Ореховое озеро стало самым крупным местом для крещенских купаний в Рязанской области

Ореховое озеро стало самым крупным местом для крещенских купаний в Рязанской области

На озере были установлены просторные палатки, в которых работали тепловые пушки. В пунктах обогрева были устроены мужские и женские раздевалки, где любой желающий мог переодеться и погреться после купания.

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