Ореховое озеро стало самым крупным местом для крещенских купаний в Рязанской области

На озере были установлены просторные палатки, в которых работали тепловые пушки. В пунктах обогрева были устроены мужские и женские раздевалки, где любой желающий мог переодеться и погреться после купания.
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