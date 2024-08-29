Политика как он...
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Политика как она есть

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Посол Мирошник: ВСУ похищают жителей Курской области

Посол Мирошник: ВСУ похищают жителей Курской области

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что Москва располагает данными о похищениях украинскими боевиками мирных жителей Курской области.

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