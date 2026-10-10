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Пятый канал

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Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов

Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов

Советский и российский актер театра и кино Владимир Баранов скончался в возрасте 70 лет. Об этом в соцсетях рассказали его коллеги из Рязанского государственного областного театра юного зрителя (ТЮЗ).

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