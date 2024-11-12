Российские средства ПВО за эту ночь уничтожили 13 украинских БПЛА

Большинство из них сбили над Белгородской областью Прошедшей ночью вооруженные силы РФ предотвратили попытки террористических атак со стороны киевского режима, использовавшего беспилотные летательные аппараты самолетного типа для атаки на объекты внутри России.
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