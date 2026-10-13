Юные каратисты сразились на турнире в Усть-Лабинске при поддержке МГЕР

В станице Усть-Лабинской 11 октября состоялся турнир по киокусинкай, организационную поддержку которому оказало местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и руководитель фонда «Талантливая молодёжь» Аркадий Евстифеев.
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