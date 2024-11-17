Первая леди Бразилии нецензурно выругалась на Илона Маска из-за соцсети Х

На социальном саммите в Рио-де-Жанейро перед саммитом G20 первая леди Бразилии Розангела да Силва, известная как Джанья, прокляла владельца Х (бывшего Twitter) Илона Маска и потребовала ввести более жесткое регулирование социальных сетей по всему миру.
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