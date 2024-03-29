Полицейские при помощи соцсетей оштрафовали 4 водителей за один день в Актау

Стражи порядка помимо камер видеонаблюдения ежедневно мониторят и социальные сети в регионе. Так, вчера полицейские обнаружили в Instagram в аккаунте «@na_dorogah_aktau» несколько видео с различными нарушениями.
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