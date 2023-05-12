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Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 253 тысячи человек

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 253 тысячи человек

На второй Московской неделе интерьера и дизайна было на 46% больше представленных брендов и на 20% больше посетителей.

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