Врач Черныш: при черных точках не надо использовать косметику для сухой кожи

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при появлении черных точек на лице. Часто пациенты делают ошибки в уходе за кожей, из-за чего их борьба с данной проблемой становится безрезультатной, рассказала "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии