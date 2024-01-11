Алкоголь вызывает кратковременное расширение сосудов и круга друзей

- Сильно скучала? - По твоей улице проехало 58 машин. Из них 12 - синие. Парень - девушке: - Ты самая красивая была на своём Дне рождения! - Спасибо! Я старалась! - Специально гостей подбирала? Приходит мужик вечером с работы, жена спит, на столе записка: "Суп, котлеты, секс.
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