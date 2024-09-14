Жители Кондопоги на неделю останутся без горячей воды

Горячее водоснабжение будет полностью отсутствовать в домах на семи улицах Кондопоги С 8:00 16 сентября в Кондопоге будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральных тепловых сетях, сообщили местные власти.
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