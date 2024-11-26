Стратеги Citi говорят, что ФРС должна взять паузу

Стратеги финансового конгломерата Citigroup считают, что Федеральной резервной системе (ФРС) США следует приостановить цикл снижения процентных ставок на декабрьском заседании, указывая на сохраняющуюся экономическую активность в стране.
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