На Осташковском шоссе в Мытищах откроется новое кафе с панорамными окнами

РИАМО - 17 окт.Подведомственный Главгосстройнадзору Московской области ГБУ МО «СтройЭксперт» провел итоговый осмотр завершения строительства здания общественного питания в деревне Ульянково у Осташковского шоссе и выдал положительное заключение с выводами о соответствии здания требованиям, установленным в разрешении на строительство.
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