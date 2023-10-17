На Осташковском шоссе в Мытищах откроется новое кафе с панорамными окнами

РИАМО - 17 окт.Подведомственный Главгосстройнадзору Московской области ГБУ МО «СтройЭксперт» провел итоговый осмотр завершения строительства здания общественного питания в деревне Ульянково у Осташковского шоссе и выдал положительное заключение с выводами о соответствии здания требованиям, установленным в разрешении на строительство.