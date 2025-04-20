АвтоВАЗ ответил, когда Iskra окончательно заменит Granta

На презентации нового семейства автомобилей Lada в Тольятти представитель завода заявил, что выпуск «Гранты» продолжится до тех пор, пока спрос не упадёт ниже точки рентабельности, то есть опустится до уровня менее 30 тысяч автомобилей в год.