Прикоснёмся к искусству: интересные выставки в музеях и галереях Петербурга в феврале 2024

Что вам больше по душе: грандиозные картины Васнецова или современный сюрреалистический минимализм? Старинные китайские ритуальные сосуды или боди-арт от бельгийского художника? В феврале 2024 года любители традиционного и современного искусства, а также древних традиций и истории смогут посетить новые выставки в Петербургских музеях.