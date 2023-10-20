Раздавленная слоном девушка описала ощущения фразой «все кости сломались разом»

Слон сбросил катавшуюся на нем женщину, а затем напал на нее и сломал ей несколько костей. Пострадавшая подробно рассказала, как ей удалось выжить и восстановиться после этого, а также о том, как изменилась ее жизнь.
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