Как выбраться из долговой ямы: 3 простых шага к финансовой реабилитации

Знакома ситуация, когда мысли о долгах не дают спокойно жить? Просыпаетесь с тревогой, а засыпаете с подсчётами: «А хватит ли зарплаты, чтобы закрыть хотя бы один платёж?» Вы не одиноки: многие сталкиваются с тем, что финансовая нагрузка становится непосильной.