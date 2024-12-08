Свадьба через три месяца: близкие Бородиной заговорили о ее беременности

Ксения в третий раз выходит замуж. Ксения Бородина и Николай Сердюков момент предложения соцсетиНакануне Ксения Бородина поделилась с поклонниками радостной новостью: Николай Сердюков сделал ей предложение в Эрмитаже во время экскурсии.
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