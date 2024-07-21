Он проходит на территории филиала ЦВММ «Подводная лодка Д-2 Народоволец» В рамках историко-патриотических мероприятий под общим названием «О Героях былых времен» в Петербурге открылся историко-культурный фестиваль «¡No pasarán!».
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