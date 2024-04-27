Бабкина удивила поклонников новым образом

Знаменитая российская певица Надежда Бабкина представила новые снимки со своей фотосессии. Однако пользователи Сети раскритиковали 74-летнюю певицу за чрезмерное увлечение косметологическими процедурами и уколами красоты.
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