Мегамаркет: Средний чек на цветы к 1 Сентября достиг 4,8 тыс. рублей

К 1 Сентября средний чек на букет в России составил 4,8 тыс. рублей. В 90% случаев выбирают розы, популярны монобукеты.
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