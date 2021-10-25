Салат "Машеровский"

Рецепт салата "Машеровский" встретила на просторах Интернета. Приготовила и он мне очень понравился. Салатик получается очень нежным, жареные овощи придают ему сливочный вкус, а курица и грибочки отлично сочетаются и делают блюдо более сытным.
Рецепт салата "Машеровский" встретила на просторах Интернета. Приготовила и он мне очень понравился. Салатик получается очень нежным, жареные овощи придают ему сливочный вкус, а курица и грибочки отлично сочетаются и делают блюдо более сытным.
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