Истории России хотят обучать уже с детского сада

Детям нужно "прививать любовь к родному краю" В России детей могут начать обучать истории страны и своего региона уже в старших группах детского сада, заявил Николай Овсиенко, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.
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