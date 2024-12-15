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Истории России хотят обучать уже с детского сада

Истории России хотят обучать уже с детского сада

Детям нужно "прививать любовь к родному краю" В России детей могут начать обучать истории страны и своего региона уже в старших группах детского сада, заявил Николай Овсиенко, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.

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