WADA обжаловало в CAS решение не наказывать российских гребцов за допинг

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что WADA обжаловало в CAS решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА не назначать срок дисквалификации гребцам Никите Моргачёву и Павлу Сорину.
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