Нишләргә белмәгән чарасызлыктан, гаҗизлектән кычкыра машинист. Үзе бәрдергән, үзе төшергән: поезд машинисты 15 яшьлек кызны бәрдереп үтергән.
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Нишләргә белмәгән чарасызлыктан, гаҗизлектән кычкыра машинист. Үзе бәрдергән, үзе төшергән: поезд машинисты 15 яшьлек кызны бәрдереп үтергән.