Подруга Мэттью Перри раскрыла трагическую правду о недавно скончавшемся актере

Кейти Эдвардс рассказала печальную предысторию гибели Мэттью. Подруга Мэттью Перри уверена, что знает, как он погиб LEGION-MEDIAМногочисленные поклонники Мэттью Перри по всему миру поражены заявлением, которое сделала Кейти Эдвардс, с которой в свое время встречался актер.