В ООН в общих фразах прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску ООН выступает за предотвращение любых жертв среди мирного населения в зоне российско-украинского конфликта.
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В ООН в общих фразах прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску ООН выступает за предотвращение любых жертв среди мирного населения в зоне российско-украинского конфликта.
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