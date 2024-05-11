Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Согласен на 100%. Наевшись досыта нынешней демократии, убедившись в полном слиянии депутатов и сенаторов с олигархато...Нескончаемая песня
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Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?

Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?

ШЁПОТ  КРЕМЛЯ Здравствуйте, для США похоже приходит время подбирать себе следующего кандидата на роль борца с Россией, а то этот уже не вывозит, да и воевать там скоро будет некому, судя по кадрам насильной мобилизации.

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