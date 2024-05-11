Зердоган: Будет ли Турция воевать за интересы США?

ШЁПОТ КРЕМЛЯ Здравствуйте, для США похоже приходит время подбирать себе следующего кандидата на роль борца с Россией, а то этот уже не вывозит, да и воевать там скоро будет некому, судя по кадрам насильной мобилизации.
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