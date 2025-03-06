Наиболее подобострастные «слуги» казахстанского народа, ощущая сильнейшую поддержку коллективного Запада, решили отработать русофобскую повестку, воспользовавшись атакой ВСУ на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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