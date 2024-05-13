В России ужесточат контроль за майнерами. Им пригрозят огромными штрафами

Превышение показателей электроэнергии в квартирах будут выявлять дистанционно — через счетчики и сравнение заявленного расхода с фактическимКак сообщают «Известия», в экспертном совете при правительстве предложили сравнивать заявленное и фактическое использование мощностей путем дистанционных проверок через счетчики.