В России ужесточат контроль за майнерами. Им пригрозят огромными штрафами

Превышение показателей электроэнергии в квартирах будут выявлять дистанционно — через счетчики и сравнение заявленного расхода с фактическимКак сообщают «Известия», в экспертном совете при правительстве предложили сравнивать заявленное и фактическое использование мощностей путем дистанционных проверок через счетчики.
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