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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Рыбакина: «В финале US Open думала: «Вау, было бы потрясающе, если бы получилось выиграть – тогда у меня будет 3 разных титула ТБШ»

Елена Рыбакина поделилась эмоциями от победы на US Open. В финале она обыграла Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2).

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