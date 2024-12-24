Посёлок Талаги увеличится в размерах за счёт нового района

Район «Арктика Парк» станет частью посёлка Талаги».Об этом стало известно на заседании комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований, действующей при региональном министерстве строительства.
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