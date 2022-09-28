Не только о футболе

861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Бруну Лаже будет уволен с поста главного тренера «Вулверхэмптона» ❌ [Фабрицио Романо] Официальное заявление клуба ск...Холанд растерзал ...
  • Лена Мисько
    тоже такая мысль былаИнтриги 11-го тур...
  • сергей озеров
    С Крыльями.Промеса надо оставить на замену,дать отдохнуть перед дерби,а на его место,на левый в атаку запустить Зиньк...Интриги 11-го тур...

Испания в полуфинале Лиги наций, пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова покинула Россию, 3 клуба Крыма могут попасть во Вторую лигу РФ и другие новости утра

Испания в полуфинале Лиги наций, пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова покинула Россию, 3 клуба Крыма могут попасть во Вторую лигу РФ и другие новости утра

Утро доброе! Начинаем среду вместе с дайджестом новостей ☀️ 1. Завершился групповой этап Лиги наций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх