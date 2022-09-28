Испания в полуфинале Лиги наций, пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова покинула Россию, 3 клуба Крыма могут попасть во Вторую лигу РФ и другие новости утра

Утро доброе! Начинаем среду вместе с дайджестом новостей ☀️ 1. Завершился групповой этап Лиги наций.
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