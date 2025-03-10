В Омске закрылся выставленный на продажу ресторан SCAТ. В обычном формате заведение вчера работало последний день - теперь здесь останется только доставка.
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В Омске закрылся выставленный на продажу ресторан SCAТ. В обычном формате заведение вчера работало последний день - теперь здесь останется только доставка.