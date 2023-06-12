Аргументы недели

98 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Злыдни и голодранцы, привыкшие жить за чужой счёт. Превратили некогда процветающую республику в гуляй поле , а народ ...Глава МИД Украины...
  • Валентин Матвиенко
    Может еще шеренгой перед вами встанут .......Ахмат застрял в Марьинке, как муха в паутине, вот и находят оправдание, ...Кадыров: бойцам «...
  • Лариса Поплавская
    О каком бережном отношении к русскому со стороны туркменов. Это что глупая шутка???  Они же его совсем не знают. Когд...Посол РФ Волынкин...

В ходе «Веймарского треугольника» главы Франции, Германии и Польши обсудят помощь Киеву

В ходе встречи «Веймарского треугольника», которая пройдет в Париже, главы Франции, Германии и Польши затронут тему военной поддержки Украины и возможные гарантии безопасности для страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх