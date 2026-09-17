Путин пожелал отмечающему день рождения Моди доброго здоровья и успехов

Президент РФ Владимир Путин обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди, который 17 сентября отмечает 76-й день рождения.
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