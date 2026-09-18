«Ашан» и «Лемана ПРО» попросили разъяснить их перевод под внешнее управление

В компаниях Nestlé, «Ашан» и «Лемана ПРО» отреагировали на указ президента России Владимира Путина передать их активы во временное управление московской «Л.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Раскрыт ранее неи...
- Исинбаева ответил...
- «Ничья мать не до...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым